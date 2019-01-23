Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'a Alt Yapıdan Takviye

İstikbal Mobilya Kayserispor'a Alt Yapıdan Takviye

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor son dönemlerde alt yapıdan A takıma ve milli takım kategorilerine oyuncu kazandırmaya devam ediyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a Alt Yapıdan Takviye, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor son dönemlerde alt yapıdan A takıma ve milli takım kategorilerine oyuncu kazandırmaya devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu devre arasında transfer yasağı bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor, kadrosuna alt yapıdan takviye yapıyor. Kayserispor alt yapısında milli takım kategorilerine gitmeyen başlayan Nurettin Korkmaz ve Mehmet Eray Özbek Teknik Direktör Hikmet Karamanın isteği üzerine A takıma çağrıldı.

Dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında 2004 doğumlu Emre Demir'in A takımda ilk kez forma giymesinden sonra U-17 takım kaptanı Nurettin Korkmaz ve U-16 takım kaptanı Mehmet Eray Özbek bundan sonra A takımla birlikte çalışmalarına devam edecek. Her iki oyuncu ilerleyen sürede profesyonel imza atması bekleniyor. Profesyonel takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayan iki genç oyuncu, ağabeylerinin arasında tecrübe edinmeye çalışacak.

2002 doğumlu Nurettin Korkmaz, bu sezon U-17 Elit Akademi Liginde 16 maçta 2 gol atarken diğer gollerde ise yaptığı asistleriyle dikkat çekti. 2003 doğumlu Mehmet Eray Özek ise U-16 Elit Akademi Liginde 16 maç oynadı ve 6 gol kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Nurettin Korkmaz, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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