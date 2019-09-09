Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (2)
Son Dakika Güncel Haber

İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (2)

1 saat önce

İSTİKLAL Caddesi'nde Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (2), System.String[]
İSTİKLAL Caddesi'nde Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin Ayar ve iki arkadaşıyla bir süre konuştuktan sonra saldırdıkları ve şüphelilerden Emra Yaşar'ın yanındaki bıçağı çıkartarak Ayar'ı bıçaklaması görülüyor.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen Emra Yaşar (27) ve Erhan Kurdal (27) olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Saldırıda Ayar hayatını kaybetmiş bir arkadaşı da yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Ayar ve arkadaşlarıyla bir süre konuşan şüphelilerden Emra Yaşar yanındaki bıçağı çıkartıyor. Ayar'ın bir arkadaşı bıçağı görünce hızla kaçıyor. Bu sırada Ayar şüphelileri sakinleştirmeye çalışırken, bıçak darbesi alıyor. Başka bir güvenlik kamerasında ise Ayar'ın yere düştüğü ve şüphelilerin bir süre başında bekledikten sonra hızla olay yerinden kaçmaları görülüyor.
Öte yandan Ayar'ı bıçaklayan Emra Yaşar'ın dün Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.  Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş
İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:23:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal caddesi'ndeki dehşetin güvenlik kamerası görüntüleri (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]