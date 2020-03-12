İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü - Son Dakika

Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünü kutlayarak, "Mehmet Akif Ersoy, sadece bir İstiklal Marşı şairi değil, aynı zamanda bir İslam ve iman şairiydi." dedi.

Programda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi sundu, Prof. İhsan Koz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Hacısalihoğlu İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Öğrenci, il protokolü ve katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Vali İsmail Ustaoğlu, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Programa kamu kurum müdürleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Giresun

Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'nde düzenlenen törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

"İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu tiyatro oyununun sahnelediği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Artvin

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu programda, İstiklal Marşı konulu kısa bir belgesel film izlendi.



Türk dili ve edebiyat öğretmeni Zeynep Şahin Kaya, yaptığı konuşmada, toplumların dokusunu dil, tarih, kültür, yurt ve bayrak birliği gibi değerlerin oluşturduğunu belirterek, bu değerlerin toplumları anlamsız kalabalıklar olmaktan kurtararak millet olabilme bilincini yükselttiğini, İstiklal Marşı'nın da bu ortak değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Program, "İstiklal Marşı'nın Kabulü" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesi, gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkan Vekili Zafer İnce, Garnizon Komutan Vekili Piyade Yarbay Yaşar Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Gümüşhane

Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türk Telekom Fen Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin resmi sergisi açıldı.

Sergide bazı öğrenciler tişörtleriyle "İdlib", "Bir ölür, bin diriliriz" yazısı oluşturdu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Kamuran Taşbilek, Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın Türk milletinin feraset ve cesaretinin en büyük simgesi olduğunu söyledi.

Taşbilek, Mehmet Akif Ersoy'un her konuda Türk gençliğine örnek bir yaşam sürdüğüne işaret ederek, "Kendisi İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra bile bu millete bir daha İstiklal Marşı yazılmaması ile alakalı duasını yapıyor. Çünkü İstiklal Marşları çok zor şeylerdir. Bir milletin yok oluş sürecinden var oluş sürecine geçişle alakalı bir mücadelenin resmedildiği, nakşedildiği bir marştır." diye konuştu.

Vali Taşbilek'in konuşmasının ardından öğrencilerce Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazışının konu alındığı "Maziden İstikbale İstiklal" adlı oratoryo sahnelendi.

Programa Vali Taşbilek'in yanı sıra Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, kent protokolü ve davetliler katıldı.