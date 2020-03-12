İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

25 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Vali Erin, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nı yazdıran koşulların, hiçbir zaman akıllardan çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, "Milli birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmek, milletimize, ecdadımıza, geçmişimize yaraşır bir anlayış ortaya koyma zorunluluğumuzu ifade etmek lazım." dedi.

Şanlıurfa, Hilvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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