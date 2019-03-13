Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Pazaryeri ilçesinde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Pazaryeri ilçesinde tören düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki programa, İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amiri İnan Kılıçoğlu, gaziler ve şehit yakınları, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve oratoryosunun sergilenmesinin ardından "İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:39 Kaynak: AA

Pazaryeri, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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