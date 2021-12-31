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İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı - Son Dakika

İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

31.12.2021 14:06
İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 katlı bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Binada yaşayanlar tahliye edildi.

İlçede birkaç gündür aralıklarla yağan yağmurun etkisiyle Konacık Mahallesi Ergenekon Sokak üzerindeki 2 katlı binanın istinat duvarı, büyük bir gürültüyle yıkıldı. Sokaktaki elektrik ve telefon hatlarına da zarar veren duvarın taşları, yan evin bahçesine düştü. Duvarla birlikte bahçe olarak kullanılan toprak aşağı kaydı.

Gürültüyü duyan mahalleli büyük bir panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen zabıta ekipleri, şeritlerle sokakta güvenlik önlemi aldı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan binanın her iki katında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yıkılan duvar için çalışma başlatılacak.

Mahalle sakini Özlem Kocabaş, yaptığı açıklamada, "Çok üzüldüm. Ben tanıyorum ev sahibini zaten. Buraya sürekli geliyordum. Allah'tan can kaybı olmamış" dedi. - MUĞLA

İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı
İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı
İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı
İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı
İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı
İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı

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Ergenekon, Konacık, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı - Son Dakika


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