İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden aşırı sağcı gruba ırkçılık davası - Son Dakika
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden aşırı sağcı gruba ırkçılık davası

6 saat önce

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bazı yazarların eserlerini "ırkçı amaçlarla kullandığı" gerekçesiyle aşırı sağcı Kuzey Direniş Hareketinin (NMR) yayın organı Nordfront hakkında dava açtı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinden aşırı sağcı gruba ırkçılık davası, System.String[]

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bazı yazarların eserlerini "ırkçı amaçlarla kullandığı" gerekçesiyle aşırı sağcı Kuzey Direniş Hareketinin (NMR) yayın organı Nordfront hakkında dava açtı.

Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, ırkçılığa karşı dava açtı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Akademi, 3 İsveçli yazarın klasikleşmiş eserlerinin "ırkçı amaçlarla kullanıldığı" gerekçesiyle Nordfront haber sitesinden söz konusu yazıların kaldırılmasını talep etti.

Nordfront haber sitesi, yazıları kaldırmadı.

Akademi, Stockholm Bölge Mahkemesine başvurarak haber sitesi hakkında 1 milyon kron tazminat istemiyle dava açtı.

Nordfront, yayımladığı basın bildirisinde, söz konusu İsveçli yazarların kullanılan eserlerinin geri çekilmeyeceğini duyurdu.

Bildiride, "ırkçılık" ile suçlanan bir kişiye ödül veren akademinin, kendilerini "ırkçılıkla" suçlamasının "iki yüzlülük" olduğu vurgulandı.

İskandinavya ülkelerinde göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı Nordik Direniş Hareketi, toplumun huzurunu bozan şiddet yanlısı ırkçı bir yapılanma olmasından dolayı Finlandiya'da yasaklanmıştı.

Örgütün İsveç'te de yasaklanması gündemde.

Peter Handke, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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