İsveç'te aşırı sağcı gruplar, camilerin yakılmasını ve Müslümanların katledilmesini istiyor - Son Dakika
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İsveç'te aşırı sağcı gruplar, camilerin yakılmasını ve Müslümanların katledilmesini istiyor

6 saat önce

İsveç'te sosyal medyada kapalı gruplarda örgütlenen bazı aşırı sağcıların, ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesini ve camilerin yakılmasını istediği belirtildi.

İsveç'te aşırı sağcı gruplar, camilerin yakılmasını ve Müslümanların katledilmesini istiyor, System.String[]

İsveç'te sosyal medyada kapalı gruplarda örgütlenen bazı aşırı sağcıların, ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesini ve camilerin yakılmasını istediği belirtildi.

Expo dergisi, aşırı sağcıların sosyal medyada kullandığı 11 kapalı grubun yazışmalarını ortaya çıkardı.

Bu yazışmalarda, 44 bin kişinin üye olduğu gruplarda, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokrat Partisinde siyaset yapan birçok politikacının yorum yaptığı bilgisine yer verildi.

Derginin haberine göre, ırkçıların kapalı gruplarında en çok Müslümanlara yönelik tehdit ve nefret ifadeleri bulunurken; sığınmacı, Afrikalı ve İsveçli sol siyasetçiler de hedef gösterildi.

En çok kullanılan yorumların, "ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesi", "camilerin yakılması" ve "camilerin basılarak ibadet eden Müslümanların av tüfeğiyle öldürülmesi" şeklinde olduğu kaydedildi.

İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Löfven'in "vatan haini" olduğu yönünde birçok yorumun bulunduğu ve öldürülmesi için de çağrı yapıldığı bildirildi.

"Şiddete yönelme eğilimini güçlendirebilir"

Toplam Savunma Araştırma Enstitüsü Üyesi Psikolog Katie Cohen, yorumların, İkinci Dünya Savaşı ve Ruanda Soykırımı esnasında kullanılan dili hatırlattığını söyledi.

Bu yorumların bazı kişileri etkileyebileceğini vurgulayan Cohen, "Bu şiddet ve nefreti yazan insanların, kendilerinin bu işi yapacağı anlamına gelmez. Fakat bu yorumları okuyup, aşırı nefret duygusuna kapılan başka kişilerin, şiddete yönelme eğilimini güçlendirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel de nefret dilinin endişe verici bir duruma geldiğini söyledi.

Irkçıların internetten kendilerine taban oluşturduğuna işaret eden Türk asıllı siyasetçi Yüksel, şunları kaydetti:

" Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan silahlı saldırı ve Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleşen cami saldırı girişiminin tehlikenin boyutlarını anlatmaya yetiyor. Bu saldırganlar, sosyal medya ve internetteki nefret paylaşımlarından etkilenip Müslümanların düşman olduğunu ve öldürülmesi gerektiği kanısına varıyor."

İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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