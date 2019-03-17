Son Dakika Haberleri: İsveç'te göçmen karşıtı partiden cami yapılması için önerge

İsveç'te göçmen karşıtı partiden cami yapılması için önerge

53 dakika önce

İsveç Demokratlar Partisi, Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge verdi.

İsveç'te göçmen karşıtı partiden cami yapılması için önerge, System.String[]
İsveç Demokratlar Partisi, Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:40 

Ekonomi
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