İsveç'te göçmen karşıtı partiden cami yapılması için önerge
53 dakika önce
İsveç Demokratlar Partisi, Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge verdi.
İsveç
Demokratlar Partisi, Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge verdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:40
Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar
Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı
Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti
Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı