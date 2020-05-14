İsveç'te hayatını kaybeden Türkün cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

İsveç'e kızını ve torunlarını görmek için turist olarak giden ve vefat eden 85 yaşındaki Süleyman Ünver'in cenazesi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilatının girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

İsveç'in Uppsala kentine kızını ve torunlarını görmek için turist olarak giden ve burada vefat eden 85 yaşındaki Malatyalı Süleyman Ünver'in cenazesi, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin girişimiyle Türkiye'ye getirildi. Hayatını kaybeden Ünver'in Uppsala kentinde yaşayan torunu Yelda Batman, dedesinin İsveç'e geldikten 1.5 ay sonra vücudundaki iltihaplanmadan dolayı tedavi altına alındığını ve hastanede vefat ettiğini belirtti. Dedesinin herhangi bir cenaze fonuna üye olmadığını ve sigortasının bulunmadığını dile getiren Batman, ortada kaldıklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini kaydetti. Batman, dedesi turist olduğu için cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesinin çok zahmetli olduğu belirterek, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Teşkilatından yardım istediklerini ifade etti.

Öneri üzerine UID İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken'e ulaştıklarını aktaran Batman, "Özer Bey ve UID teşkilatı bizimle yakından ilgilendi. Cenaze fonu bize 40 bin kron (3 bin 771 euro) gibi bir sayı çıkardı. Özer Bey bunu 19 bin krona (bin 791 euro) düşürdü. Cenazenin yıkanması ve İsveç'teki bürokratik işleri de hallederek bizi çok rahatlattı. Daha sonraki Türkiye ayağında ise Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği cenazemizin Türkiye'ye gönderilmesinde çok yardımcı oldu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğine ve UID teşkilatına çok teşekkür ederim" dedi. - STOCKHOLM