İsveç'te Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü - Son Dakika

İsveç'te Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hafif önlemler alınan İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı iddia edildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hafif önlemler alınan İsveç'te sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı iddia edildi.

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İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, 74 bini aşkın Kovid-19 vakası ve 5 bin 526 virüs kaynaklı ölümün gerçekleştiğini bildirirken, 10 milyon nüfuslu ülkenin başkenti Stockholm'de insanların sadece yüzde 7,3'nün hastalığa karşı antikor geliştirdiği ifade edildi.

Bilim insanlarına göre strateji çöktü

Ülkede yaşayan çok sayıda bilim insanı İsveç'te uygulanan sürü bağışıklığı stratejisinin çöktüğünü vurgulayarak salgına yönelik sert önlemler alan diğer İskandinavya ülkelerindeki vaka sayısının azlığına dikkati çekti.

Linköping Üniversitesi Afet Tıbbi Bilimlerinden Prof. Dr. Andreas Wladis, hükümeti sahtekarlıkla suçladı. Pandemi sürecinde siyasetçilerin Kovid 19'un İsveç'i fazla etkilemeyeceği yönünde açıklama yaptıklarının altını çizen Wladis, "Virüse karşı devletin hazırlıksız ve yetersiz olduğunu yetkili siyasetçiler bilmesine rağmen bunu halktan saklayarak yetersiz önlem aldılar." ifadelerini kullandı.

Karolinska Enstitüsü Epidemiyoloğu Prof. Dr. Joakim Dillner, sağlık sektörünün eksikliklerinin altını çizdi. Kovid-19 testi yapmakta İsveç'in diğer ülkelerin gerisinde kaldığını vurgulayan Dillner, "Basit ve ucuz testler olduğu halde İsveç birçok ülkenin gerisinde kaldı. Hükümet çok kez haftada 100 bin test yapılacağını dile getirmesine rağmen, test rakamlarında istenilen seviyeye ulaşılamadı." dedi.

Karolinska Enstitüsü Küresel Enfeksiyon Epidemiyoloğu Prof. Dr. Anna Mia Ekström de yaşlıları koruyamadıklarını söyledi.

Ekström, "En büyük hatamız yaşlıların yaşadıkları alanlarda yeterli ve hızlı önlem alamadık. Koruyucu ekipman stokumuzun olmaması, güvenli olmayan çalışma koşulları yaşlı bakımevlerinde virüsün hızla yayılmasına sebep oldu." şeklinde konuştu.

İşsizlik yükseldi, iflaslar arttı

Bu arada, salgının ilk gününden itibaren hayatın normal akışında devam etmesine rağmen ekonomik rakamlar kötüye gitti. İsveç Merkez Bankasının tahminlerine göre yıl sonu yüzde 1,3 olarak beklenen büyüme oranı yüzde 4,5 küçülme olarak revize edildi.

Ülkedeki işsizlik oranı da mart ayından bu yana yüzde 7,1'den yüzde 9'a yükseldi.

SVD gazetesinin haberine göre, ülkede iflas eden şirketlerin oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Virüse karşı sert önlemler alan Danimarka'da iflas eden şirketlerin geçen yıla göre daha azaldığı bildirilirken, Norveç'te iflas eden şirketlerin oranının bir önceki seneye göre yüzde 2 arttığı kaydedildi.

Komşu ülkeler İsveç'e sınırlarını açmıyor

Öte yandan, Finlandiya, Estonya, Litvanya ve Letonya Kovid-19 vakalarının çokluğu nedeniyle İsveç'e sınırlarını açmayacağını duyurdu.

Norveç ve Danimarka ise İsveç'in bazı bölgelerine kısmen sınırlarını açtı.

İsveç'te koronavirüsle mücadele kapsamında sadece lise ve üniversiteler kapatılırken, anaokulları, çocuk yuvaları, ilköğretim okulları, restoranlar, kafeteryalar, spor salonları, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçlarına herhangi bir yasak getirilmeyerek sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor.

İskandinavya, Stockholm, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç'te Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü - Son Dakika
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