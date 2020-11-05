İsveçli iklim aktivisti Thunberg'den Trump'a "sakinleş Donald" mesajı
05.11.2020 23:12
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın "Sayımı durdurun" çağrısına "Sakinleş Donald" paylaşımında bulundu.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın "Sayımı durdurun" çağrısına "Sakinleş Donald" paylaşımında bulundu.
ABD'nin 46. başkanını belirleyecek 59. başkanlık seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi adayı Donald Trump "sakin ol" çağrısında bulundu. Thunberg, yaptığı paylaşımda "Çok saçma, Donald öfke problemi üzerinde çalışmalı. Sakinleş Donald" dedi.
- İsveç
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