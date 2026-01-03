İsviçre'de Kayak Merkezi Yangını Soruşturuluyor - Son Dakika
İsviçre'de Kayak Merkezi Yangını Soruşturuluyor

03.01.2026 21:17
Crans-Montana'daki bar yangınında 40 kişi hayatını kaybetti, işletmecilere ceza soruşturması açıldı.

Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, İsviçre'deki Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada yangın çıkan barın işletmecilerine yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI'nin haberin göre, yangın çıkan barın 2 işletmecisi hakkında, kasten öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ihmal sonucu kundaklama suçlarından resmi olarak soruşturma başlatıldı.

Başsavcı Pilloud, daha önce sadece olaylarla ilgili bilgi sahibi kişiler olarak sorgulanan 2 işletmeci hakkında cezai soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"Şüphelerimiz var ancak masumiyet karinesi geçerli. Tüm olasılıklar açık." diyen Pilloud, belediyeden tesiste yapılan yangın güvenliği denetimlerine ilişkin raporu aldığını ve bunun şu anda incelendiğini söyledi.

İsviçre Federal Konsey Üyesi Beat Jans ise olay yerinde yaptığı açıklamada, "Sorumluluk meselesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Devam eden soruşturma hakkında yorum yapamayız ancak yargı mercilerine güvenimiz tamdır." dedi.

Soruşturmanın sürdüğünün altını çizen Jans, "Sorumluların kim olduğunu açıklığa kavuşturacağız ve tüm bilgilere sahip olduğumuzda sizi bilgilendireceğiz. Dünyanın bir cevap istediğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jans, Federal Konsey'in güvenlik düzenlemelerinde değişiklik yapmak için müdahale etme olasılığı hakkında yorum yapmaktan ise kaçındı.

Valais Kanton polisi, İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan ve 40 kişinin ölümüne yol açan yangının ardından 4 cesedin teşhis edildiğini, bu kişilerin İsviçreli olduğunu bildirmişti.

İsviçre'de barda çıkan yangın

Valais Kantonu'na bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını açıklarken, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklarken, görgü tanıkları yangına, şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu belirtmişti.

Yaralıların nakledildiği çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklarken, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Güvenlik, Montana, İsviçre, Güncel, Kaza, Suç

