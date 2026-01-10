İsviçre'de Yangın İçin Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsviçre'de Yangın İçin Anma Töreni

İsviçre\'de Yangın İçin Anma Töreni
10.01.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Crans-Montana'daki yangında hayatını kaybedenler için Martigny'de ulusal anma töreni düzenlendi.

MARTİGNY, 10 Ocak (Xinhua) -- İsviçre'nin tatil beldesi Crans- Montana'da yılbaşı gecesi meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangında yaşamını yitirenler için ulusal anma töreni düzenlendi. Olayla ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

İsviçreli yetkililer, yoğun kar yağışının beklenmesi nedeniyle resmi töreni güvenlik gerekçesiyle Crans-Montana'nın yerine 50 kilometre batısındaki Martigny'de düzenlemeye karar verdi.

Cuma günü düzenlenen anma törenine aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Belçika Başbakanı Bart de Wever ve Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın da bulunduğu 30'dan fazla ülkeden liderler ve temsilciler katıldı.

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin törende benzer bir trajedinin tekrar yaşanmaması için önlemler alınması gerektiğini belirterek, adalet sisteminin, eksiklikleri tespit etmesi ve sorumlulardan gecikme ve hoşgörü olmaksızın hesap sorması gerektiğini vurguladı.

Yerel saatle 14.00'te, İsviçre genelinde kilise çanları, tren düdükleri çalarken ülke, yaşamını yitirenleri anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Yangının çıktığı "Constellation" barının sahipleri Jacques Moretti ve Jessica Moretti cuma günü erken saatlerde savcılar tarafından şüpheli olarak sorgulandı. İkili, öldürme, saldırı ve kundaklama gibi suçlamalarla karşı karşıya. Jacques Moretti an itibarıyla tutuklu yargılanıyor.

Crans-Montana yetkilileri, barın en son Ocak 2019'da güvenlik denetiminden geçtiğini söyledi. Crans-Montana'da da cuma günü ayrı bir anma töreni düzenlendi ve bölge sakinleri yangında ölenleri anmak için bir araya geldi.

Yangında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Montana, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de Yangın İçin Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:06:35. #7.11#
SON DAKİKA: İsviçre'de Yangın İçin Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.