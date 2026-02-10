İsviçre Dışişleri Bakanı'na Soykırım Suçlaması

İsviçre'de Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis hakkında " Gazze'de yaşanan soykırıma yardım" suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunan avukatlardan Irene Wettstein Martin, Cassis'i soykırıma karşı yeteri kadar tepki vermemekle eleştirerek bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda, soykırıma adı karışan ülkeler arasında İsviçre'nin de bulunduğunu söyledi.

Martin, İsviçre'de avukatların, Dışişleri Bakanı Cassis hakkında "Gazze'de yaşanan soykırıma yardım" suçlamasıyla UCM'ye şikayette bulunması ve ülkesinin Gazze konusundaki tutumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

UCM'ye şikayeti İsviçre'nin Fransızca ve Almanca konuşulan bölgelerinden 25 avukat olarak yaptıklarını aktaran Martan, "UCM Savcılığına, kanaatimizce İsviçre Federal Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail hükümeti ve İsrail ordusu tarafından işlenen suçlara ortak olduğunu ortaya koyan gerçekleri bildiriyoruz." dedi.

Martan, İsviçre'nin, İsrail'e askeri malzeme ve askeri alanda kullanılabilen sözde çift kullanımlı mallar ihraç etmeye devam etmesini kınadıklarını söyleyerek "İsviçre, İsrail ile askeri ve endüstriyel işbirliğini sürdürüyor. Örneğin 2024'te askeri malzeme ihracatı yaklaşık 16,7 milyon İsviçre frangı değerindeydi. 2025'te ise 25 milyona ulaştı. Yani sürekli arttı. İsviçre, askeri silahlarla ve elbette Gazze'de kullanılan silahlarla ticari faaliyetlerde bulunuyor. Bu, bir nokta. Ayrıca Federal Savunma Bakanlığı temsilcileri 2024 ve 2025 yıllarında İsrail'e 25'ten fazla kez seyahat etti. Bu seyahatlerin amacını bilmiyoruz ancak bu, tarafsızlıktan çok uzak." diye konuştu.

İsviçre Ulusal Bankasının, İsrail'in silah sanayisine yatırım yaptığını aktaran Martan, avukatlar olarak bunların, Cassis'in suç ortaklığını ortaya koyan aktif katkı örnekleri olduğunun altını çizdi.

Martan, "(Cassis) Çünkü o, Dışişleri Bakanı ve bu pozisyonda dış politika konusunda karar verme, İsviçre hükümetinin kararlarını etkileme gücüne sahip. Ancak Cenevre Sözleşmeleri gibi uluslararası anlaşmalara saygı duyma görevi de var. İsviçre'nin bu sözleşmelerin emanetçisi olduğunu hatırlatırım. Ayrıca Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi de var. Bunlar İsviçre'nin saygı duymadığı sözleşmeler ve özellikle bu, Dışişleri Bakanımızın sorumluluğundaydı." ifadelerini kullandı.

Avukatlar olarak soykırım yaşandığına kanaat getiremeyeceklerine işaret eden Martan, Gazze'de suçlar işlendiği ve soykırım yaşandığı gerçeğinin BM'ye bağlı olanların yanı sıra farklı birçok sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından da belgelendiğini ve doğrulandığını vurguladı.

"(Gazze'deki soykırıma karışan ülkeler) İsviçre de bunlardan biri"

Martan, "(Gazze'deki soykırım) Biz sadece bu korkunç gerçekleri göz önünde bulunduruyoruz ve İsviçre'nin bu konuda ne yaptığını inceliyoruz." dedi.

Gazze'deki soykırıma karışan ülkelerle ilgili bir BM raporuna işaret eden Martan, İsviçre'nin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

25 avukat olarak yaptıkları eylemin bir sivil toplum hareketi olduğunu belirten Martan, Bakan Cassis'in kınanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Martan, "(3 Şubat'ta düzenledikleri) Basın toplantımızdan 48 saat sonra İsviçre'de 20 bin kişi 'Evet, kınıyoruz. Ignazio Cassis'in suç ortaklığı nedeniyle kınanması gerektiği konusunda hemfikiriz' demişti. Bu, çok önemli." diye konuştu.

"(İsrail ile) Askeri işbirliğinin derhal durdurulmasını umuyoruz"

Gazze'deki durumun derhal değişmesini umduklarını aktaran Martan, "İsviçre politikasının değişmesini, (İsrail ile) askeri işbirliğinin derhal durdurulmasını, kullanılan dilin, diplomatik dilin değiştirilmesini umuyoruz. Hamas'ın 7 Ekim'deki (2023) eylemlerinin kınanması kesinlikle doğru ancak İsviçre'de İsrail ordusunun işlediği eylemlerin aynı şekilde kınanmadığını görüyoruz. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki korkunç duruma verilen bu zayıf tepki, Cassis'in suç ortaklığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Martan, İsviçre'nin Cenevre Sözleşmeleri ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalara saygı duymasını istediklerinin de altını çizerek tek taleplerinin bu olduğunu kaydetti.