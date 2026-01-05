İsviçre, Maduro'nun Mal Varlıklarını Dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsviçre, Maduro'nun Mal Varlıklarını Dondurdu

05.01.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Federal Konseyi, Maduro ve bağlantılı kişilerin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

(ANKARA) - İsviçre Federal Konseyi, ABD güçleri tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve onunla bağlantılı diğer kişilerin İsviçre'de bulunan tüm mal varlıklarının derhal dondurulmasına karar verdi.

İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, kararın bugün alındığı belirtilerek, mal varlıklarının ülke dışına çıkarılmasının önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, mal varlığı dondurma kararının mevcut Venezuela hükümetinin üyelerini kapsamadığı vurgulandı.

Yetkililer, ileride yürütülebilecek hukuki süreçlerde söz konusu fonların yasa dışı yollarla elde edildiğinin tespit edilmesi halinde, bu varlıkların Venezuela halkının yararına kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti. Kararın, 2018'den bu yana Ambargo Yasası kapsamında Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara ek nitelikte olduğu bildirildi.

Açıklamada, 3 Ocak'ta Maduro ve eşi Cilia Flores'in, ABD güçleri tarafından Karakas'tan ABD'ye kaçırılmasının ardından ülkedeki durumun belirsizliğini koruduğu belirtildi. İsviçre'nin süreci yakından izlediği, gerilimin düşürülmesi, itidal ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunduğu aktarıldı. İsviçre'nin, barışçıl bir çözüm için taraflara iyi niyetli arabuluculuk teklifini yinelediği de kaydedildi.

İsviçre Federal Konsey'nin kararı, mevcut koşullarda yasa dışı yollarla elde edilmiş olabilecek varlıkların İsviçre dışına çıkarılmasının önüne geçmek amacıyla, Yabancı Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilere Ait Yasa Dışı Mal Varlıklarının Dondurulması ve İadesi Hakkında Federal Yasa (FIAA) kapsamında alındı.

Kararın, daha önce İsviçre'de yaptırıma tabi tutulmamış kişileri kapsadığı belirtilirken, Maduro'nun "iktidardan düşüşünün nedenlerinin ya da sürecin hukuki niteliğinin karar açısından belirleyici olmadığı" ifade edildi.

Mal varlığı dondurma kararının, ileride yürütülebilecek adli yardımlaşma süreçlerine zemin hazırlamayı amaçladığı vurgulandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, aksi belirtilmedikçe dört yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, İsviçre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre, Maduro'nun Mal Varlıklarını Dondurdu - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:02:12. #7.11#
SON DAKİKA: İsviçre, Maduro'nun Mal Varlıklarını Dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.