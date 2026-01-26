İtalya, AB'ye İran Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine alınmasını önerecek - Son Dakika
İtalya, AB'ye İran Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine alınmasını önerecek

26.01.2026 20:37
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'daki protestolar sırasındaki sivil can kayıpları dolayısıyla Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine dahil edilmesini önereceğini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'daki protestolar sırasındaki sivil can kayıpları dolayısıyla Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine dahil edilmesini önereceğini belirtti.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İran'daki protestolar sırasında sivil can kayıplarına ilişkin net bir yanıt verilmesi gerektiğini belirten Tajani, "(29 Ocak) Perşembe günü Brüksel'deki Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısında, diğer ortaklarla koordinasyon içinde, Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine dahil edilmesini ve ayrıca bu vahşi eylemlerden sorumlu olanlara yönelik bireysel yaptırımlar uygulanmasını önereceğim." ifadelerini kullandı.

Tajani ayrıca bir radyo programında yaptığı açıklamada da "Eğer ortaya çıkan rakamlar doğruysa, 30 binden fazla ölümle Gazze seviyesindeyiz. Perşembe günü Dışişleri Konseyi'nde, İtalya olarak, bu katliamdan sorumlu olanlara karşı yaptırımları destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise X'teki hesabında dün yaptığı paylaşımda, Time dergisinin İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak ortaya attığı "gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği"ne ilişkin iddiasını yalanlamıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Antonio Tajani, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İtalya, Terör, İran, Son Dakika

