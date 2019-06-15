İtalya'da cinayetle yargılanan Amanda Knox ülkeye döndü, Adalet Festivali'nde konuştu

İtalya'nın Perugia kentinde 2007'de öldürülen İngiliz öğrenci Meredith Kercher'in katil zanlısı olarak yargılanıp önce suçlu bulunan, 4 yıl hapiste kaldıktan sonra ise beraat ederek tahliye olan Amanda Knox yıllar sonra ilk kez İtalya'ya dönerek Adalet Festivali'nde bir konuşma yaptı.

Cinayetten 2 kez suçlu bulunan ve 2 kez aklanan Amanda Knox, Kercher cinayetinde yargılanan tek sanık olmasa da, toplamda 8 yıl süren davanın kamuoyu önündeki yüzü haline gelmişti.

Knox, Kercher'i bir seks oyununda öldürdüğü iddiasındaki savcılar tarafından, "melek yüzlü şeytan", "kurnaz Knoxy" (foxy Knoxy) gibi lakaplarla anılıyordu.

2011'de ilk beraat kararının ardından ülkesi ABD'ye dönen Knox, 8 yıl sonra ilk kez, cinayetin ve dava sürecinin yaşandığı İtalya'ya döndü.

Knox, Modena kentinde düzenlenen Adalet Festivali'nde "Medyatik yargılama" başlıklı panelde bir konuşma yaptı.

Knox yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Amanda Knox, birkaç kez ağlayarak durakladığı konuşmasında medyayı ve savcıları kendisine yönelik haksız ve yanlış ithamlarda bulunmakla suçladı.

31 yaşındaki kadın, yargılama sürerken medya ve kamuoyu tarafından mahkum edildiğini, "kurnaz, psikopat, uyuşturucu bağımlısı ve sürtük" gibi gösterildiğini söyledi.

Knox, İtalyanca yaptığı konuşmasında cinayet gecesinden bahsederken de şunları söyledi:

"1 Kasım 2007'de bir hırsız, Rudy Guede evime girdi, Meredith'e tecavüz etti ve onu öldürdü. DNA ve parmak izlerini bıraktı. Ülkeden kaçtı, yargılandı ve mahkum edildi. Ama tüm bunlara rağmen çok sayıda insan onun adını bile duymadı, çünkü savcılar, polis ve gazeteciler bana odaklanmıştı."

2007'deki cinayet gecesi ve sonrasında neler yaşandı?

21 yaşında öldürülen Meredith Kercher'in ev arkadaşı Amanda Knox ve o dönemki sevgilisi Raffaele Sollecito cinayetten birkaç gün sonra tutuklanmış, karmaşık bir yargılama sürecinde ilk olarak 2009'da sırasıyla 26 yıl ve 25 yıl hapse mahkum edilmişlerdi.

Knox ve Sollecito, toplamda 4 yıl hapiste kaldıktan sonra 2011'de temyiz sürecinde beraat etmişlerdi.

2011'deki beraat kararının ardından ABD'ye dönen Knox, savcıların itirazı üzerine bir kez daha gıyaben yargılanmış ve bu kez 2014'te 28,5 yıl hapis cezası almıştı.

İtalyan yargı sistemindeki nihai karar mercii olan Yargıtay ise 2015'te Knox ve Sollecito'nun beraatine karar vermişti.

Knox, Kongolu Diya Patrick Lumumba'ya iftira atarak yanlış suçlamada bulunduğu gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilmiş ancak hapiste kaldığı 4 yıl göz önünde bulundurularak serbest bırakılmıştı.

İngiliz değişim öğrencisi Meredith Kercher cinayetinden tek nihai mahkumiyeti alan Fildişi Sahili asıllı Rudy Guede ise halen 16 yıllık cezasını dolduruyor. Savcılar ise cinayetin tek bir kişi tarafından işlenmiş olamayacağını savunuyordu.

Kercher cinayeti davasında soruşturma aşamasında delil toplanırken ve sanıkların sorgulanması sırasında yapılan usulsüzlükler, İtalyan yargı sisteminin de eleştirilmesine yol açmıştı.

Kercher ailesi de dava süreci sonuçlansa da hala yanıtlanmamış sorular olmasından şikayetçi.

"İtalya'ya özgür bir kadın olarak dönüyorum"

Amanda Knox, sevgilisi ve bir özel kameramanla birlikte İtalya'ya gelmeden önce sosyal medyada paylaştığı mesajlarda "İtalya'ya özgür bir kadın olarak dönüyorum" dedi ve takipçilerinden kendisine "buon viaggio" (iyi yolculuklar) dileklerinde bulunmalarını istedi.

Amanda Knox'un yıllar sonra İtalya'ya dönmesi ve bir adalet festivalinde konuşması tepkilere de yol açtı.

Kercher ailesinin avukatı Francesco Maresca basına yaptığı açıklamalarda Knox'un "ilgiyi sürekli üzerinde tutmak istediğini" iddia etti.

Maresca, Knox'un tekrar İtalya'ya dönerek ilgi odağı olmasının "yakışıksız" ve Kercher ailesi için acı verici olduğunu söyledi. Avukat, Kercher ailesinin hala cinayet gecesi neler yaşandığını tam olarak bilmediğini ve bunun bir adaletsizlik olduğunu da vurguladı.

Knox'un ABD'ye dönmesini sağlayan 2011'deki ilk beraat kararını veren Yargıç Claudio Pratillo Hellmann da İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Onun (Knox) yerinde olsam, Meredith ve ailesine saygılı olmak adına sessiz kalırdım" dedi. Yargıç ayrıca, "Umarım çok fazla sansasyon yaratmaz ve bu vakadan ekonomik ve medyatik çıkar için faydalanmaz" diye de ekledi.

Amanda Knox 2013'te anılarını bir kitap haline getirmiş, bu kitap anlaşmasından 4 milyon dolar kazandığı iddia edilmişti. Knox, Netflix'te yayımlanan bir belgeselde de yer almıştı.