İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi - Son Dakika
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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi

6 saat önce

İtalya'da koronavirüs sonucu hayatını yitirenlerin sayısı 107'ye, toplam vaka sayısı da 3089'a yükseldi. Ülkede yarından itibaren tüm okulların ve üniversitelerin 15 Mart'a kadar kapatıldığı açıklandı.

İtalya'da son iki haftadır artarak devam eden yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Başbakan Giuseppe Conte ve Eğitim Bakanı Lucia Azzolina düzenledikleri ortak basın toplantısında, İtalya'daki tüm okullar ve üniversitelerde eğitime 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.

BAŞBAKAN KORONAVİRÜSTE SON DURUMU AKTARDI

Ülkede, patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün kaydedilen ölü sayısı, şu ana kadar kaydedilen en yüksek sayı oldu. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 28 kişi daha artarak 107'ye çıktığını bildirdi. Borrelli, dün 160 olarak açıkladığı iyileşen sayısının ise bugün eklenen 116 kişiyle 276'ya yükseldiğini aktardı.

EĞİTİME 15 MART'A KADAR ARA VERİLDİ

İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Başbakan Giuseppe Conte ile başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.

HÜKÜMET TEBDİRLERİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Başbakan Conte başkanlığında gün boyu ülkede hızla yayılan Kovid-19'a yönelik tedbirleri görüşen hükümetin, ilerleyen saatlerde yeni önlemleri içeren kararname açıklaması bekleniyor. Hükümetin öngördüğü önlemler arasında kişilerin el sıkışmaması, 65 yaş üstündekilerin evde kalması, tüm spor faaliyetlerinin ve kongrelerin durdurulması bulunuyor. Ayrıca virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerini frenlemeye dönük tedbirler de kararnamede yer alacak.

50 MÜRETTEBATLI GEMİ KARANTİNA ALTINA ALINDI

Bu arada, Rainews24'ün haberine göre, İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova limanına demirlemiş olan GNV Rhapsody gemisinin, 50'den fazla mürettebatı karantinaya alındı. Geminin karantinaya alınması kararının, Cenova Limanı Sağlık Ekipleri tarafından verildiği, bunun nedeninin ise geminin 27 Şubat'ta Tunus'ta indirdiği Tunuslu bir yolcuya 2 Mart'ta yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması olduğu belirtildi. GNV Rhapsody ile bir sonraki seferde Tunus'tan 28 Şubat'ta Cenova'ya gelen 283 yolcunun, gemiden inen koronavirüs şüphesi taşıyan yolcuyla karşılaşmaması sebebiyle karantinaya alınmadıkları, sadece mürettebatın karantinaya alındığı ifade edildi

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
İspanya, İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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