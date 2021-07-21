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İtalya'da Kovid-19 vakalarındaki artışta Avrupa Şampiyonluğu kutlamalarının etkisi tartışılıyor - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 vakalarındaki artışta Avrupa Şampiyonluğu kutlamalarının etkisi tartışılıyor

21.07.2021 16:44
İtalya'da Kovid-19 vakalarındaki artışta Avrupa Şampiyonluğu kutlamalarının etkisi tartışılıyor, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son günlerdeki artışa, İtalya Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu olması sebebiyle yapılan kutlamaların yol açtığı belirtildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son günlerdeki artışa, İtalya Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu olması sebebiyle yapılan kutlamaların yol açtığı belirtildi.

Il Messaggero gazetesinin yeni vakalar için "Her 7 kişiden 1'i Roma'dan" manşetiyle duyurduğu haberinde, ülke genelinde dün tespit edilen 3 bin 558 vakadan 557'sinin Roma'dan çıktığı ve son bir haftada vaka sayısının 5'e katlandığı ifade edildi.

Başkentte vakaların hızlı yükselişi yerel yönetimle Futbol Federasyonu arasında polemik başlattı.

Roma'nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesinin Sağlık İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Alessio D'Amato, yaptığı açıklamada, başkentteki vaka artışı konusunda, İtalya Milli Takımı'na kentte üstü açık otobüsle şampiyonluk turu attıran Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'yı suçladı.

D'Amato, vakalardaki artışı "Gravina etkisi" olarak tanımlarken, İtalya Milli Takımı'nın şampiyonluk turu sırasında takım otobüsünü görmeye gelenlerin çoğunun maskesiz olduğuna dikkati çekti.

D'Amato'nun bu çıkışını "talihsiz" olarak niteleyen FIGC Başkanı Gravina, bütün Avrupa'da vakaların arttığı bir sırada buradaki artıştan kendisinin sorumlu gösterilmesinin "uygunsuz" olduğu yanıtını verdi.

"Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, 11 Temmuz'da Londra'da oynanan EURO 2020 finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten karşılaşmada İngiltere'yi penaltı atışlarında 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.

Gök-mavililerin, 12 Temmuz'da Roma'da cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığa şampiyonluk kupasıyla yaptığı ziyaretin ardından kaldığı otele üstü açık otobüsle Roma caddelerinde tur atarak dönmesi kalabalıklara yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Roma Valiliği, üstü açık otobüs konusunda kendilerinin herhangi bir izin vermediğini açıklamıştı. Söz konusu şampiyonluk turunun ise takım kaptanı Giorgio Chiellini ve deneyimli futbolcu Leonardo Bonucci'nin yoğun isteği üzerine federasyonun organizasyonuyla gerçekleştirildiği basına yansımıştı.

Öte yandan, ülke genelinde Kovid-19'un Delta varyantı sebebiyle vaka artışlarının hızlandığı, bu nedenle de hükümetin risklere göre farklı renk kategorilerinde uygulanan tedbirlere geri dönmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Futbol, İtalya, Milli, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Kovid-19 vakalarındaki artışta Avrupa Şampiyonluğu kutlamalarının etkisi tartışılıyor - Son Dakika


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