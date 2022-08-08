İtalya'da su seviyesi düşen nehirde bulunan tarihi bomba imha edildi - Son Dakika
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İtalya'da su seviyesi düşen nehirde bulunan tarihi bomba imha edildi

08.08.2022 01:15
İtalya'da su seviyesi düşen nehirde bulunan tarihi bomba imha edildi

İtalya'da kuraklık sebebiyle su seviyesi düşen Po nehrinin yatağında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü şekilde imha edildi.

İtalya'da kuraklık sebebiyle su seviyesi düşen Po nehrinin yatağında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba kontrollü şekilde imha edildi.

Ülkenin en büyük ırmağı Po'da yaşanan kuraklık nehir yatağında, İkinci Dünya Savaşı sırasında uçaktan atılmış ve patlamamış bir bombanın bulunmasına yol açtı.

Po'nun Mantova kentine yakın Borgo Virgilio kasabasından geçen kısmında 25 Temmuz'da balıkçılar tarafından tespit edilen bomba için İtalya ordusunun bomba uzmanları tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında bölgede yaşayan yaklaşık 3 bin kişi güvenlik sebebiyle tahliye edilirken, bölgedeki demiryolu trafiği bir süreliğine durduruldu. Daha sonra bomba kontrollü şekilde imha edildi. Bombanın ABD yapımı olduğu belirtildi.

Po'nun yine Mantova vilayetinden geçen kısmında geçen mart ayında da suların çekilmesiyle Nazilerden kalma bir zırhlı araç bulunmuştu.

İtalya'da hükümet, son 70 yılın en kötü kuraklığını yaşayan Po nehrinin geçtiği yerler için geçen ay kuraklıkla mücadeleye yönelik olağanüstü hal ilan etmişti.

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Kaynak: AA

İtalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da su seviyesi düşen nehirde bulunan tarihi bomba imha edildi - Son Dakika

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