İtalya'da siyasi krizi bitirecek koalisyon hükümetinin önü açıldı
4 saat önce
İtalya'da sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) üyeleri, pati içi oylamada, merkez sol Demokratik Parti (PD) ile koalisyon hükümeti kurulmasına destek verdi. Oylama, olası bir koalisyon hükümetinin önünü açmış oldu
İtalya'da sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) üyeleri, parti içi oylamada, merkez sol Demokratik Parti (PD) ile koalisyon hükümeti kurulmasına destek verdi.
5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, partili üyelerin çevrimiçi yapılan oylamada yüzde 79,3 oranında PD ile ortaklığa 'evet' dediğini, yüzde 20,7 oranında da karşı çıktığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:38
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