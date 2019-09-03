Son Dakika Haberleri: İtalya'da siyasi krizi bitirecek koalisyon hükümetinin önü açıldı
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İtalya'da siyasi krizi bitirecek koalisyon hükümetinin önü açıldı

4 saat önce

İtalya'da sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) üyeleri, pati içi oylamada, merkez sol Demokratik Parti (PD) ile koalisyon hükümeti kurulmasına destek verdi. Oylama, olası bir koalisyon hükümetinin önünü açmış oldu

İtalya'da siyasi krizi bitirecek koalisyon hükümetinin önü açıldı, System.String[]

İtalya'da sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) üyeleri, parti içi oylamada, merkez sol Demokratik Parti (PD) ile koalisyon hükümeti kurulmasına destek verdi.


5 Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, partili üyelerin çevrimiçi yapılan oylamada yüzde 79,3 oranında PD ile ortaklığa 'evet' dediğini, yüzde 20,7 oranında da karşı çıktığını dile getirdi.

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Demokratik Parti, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:38 
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