İtalya'da Yolsuzluk Soruşturması

15.01.2026 20:16
Verileri Koruma Kurumu'nda yolsuzluk iddiaları nedeniyle Mali Polis arama yaptı. Soruşturma devam ediyor.

İtalya'da yürütülen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında, İtalyan Mali Polis ekiplerince Verileri Koruma Kurumunun (Garante della Privacy) Roma'daki genel merkez binasında arama yapıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Verileri Koruma Kurumunun üst düzey yetkililerine yönelik yolsuzluk ve zimmete geçirme iddialarının araştırıldığı bir soruşturma kapsamında Mali Polis ekipleri, kurumun Roma'daki merkez binasında aramalar yaptı.

Roma Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada adı geçen kurumun başkanı Pasquale Stanzione, gazetecilerin sorularına, "Kesinlikle sakinim." yanıtını verdi.

Söz konusu soruşturmanın, kurumun yaptığı harcamalar ile bazı yaptırım prosedürlerine ilişkin raporların şeffaf olmadığının tespit edilmesinden sonra başladığı haberlere yansıdı.

Konunun takipçisi olan İtalyan gazeteci Sigfrido Ranucci, ABD merkezli Meta şirketinin Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin yaptığı televizyon programı "Report"ta Verileri Koruma Kurumuna yönelik iddiaları gündeme getirdikten sonra savcılığın soruşturma başlattığını belirtti.

Ranucci, "Soruşturmaların merkezinde, Kurul'un temsil ve ağırlama giderleri, Başkan Stanzione'nin satın aldığı etlerin Garante'ye fatura edilmesi ve Mark Zuckerberg'in şirketi Meta tarafından piyasaya sürülen ilk akıllı gözlük modeli Ray-Ban Stories için yaklaşık 40 milyon avroluk yaptırımın uygulanmamış olması bulunuyor." ifadesini kullandı.

İtalyan Parlamentosunda ikinci büyük muhalefet partisi konumundaki 5 Yıldız Hareketi (M5S) de Verileri Koruma Kurumunun güvenilirliğinin, bu son yapılan aramalarla yeni bir darbe aldığını ve yönetim kurulunun hemen istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Finans, Güncel, İtalya, Polis, Son Dakika

