İtalya'dan İsviçre'ye Yangın Tepkisi - Son Dakika
İtalya'dan İsviçre'ye Yangın Tepkisi

24.01.2026 15:32
İtalya, kayak merkezindeki yangın nedeniyle Jacques Moretti'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

İtalya Hükümeti, İsviçre'de Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamasında çıkan yangında aralarında İtalyan vatandaşlarının da olduğu 40 kişinin hayatını kaybettiği barın ortaklarından işletmeci Jacques Moretti'nin kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına tepki göstererek, İtalya'nın Bern Büyükelçisi'ni Roma'ya çağırdı.

İsviçre'de bir mahkemenin dün, "Le Constellation" isimli barın ortaklarından Jacques Moretti'nin 200 bin İsviçre frangı kefalet ödeyerek denetime tabi şekilde serbest kalıp tutuksuz yargılanması kararı vermesi, İtalya da büyük öfkeyle karşılandı ve İtalya ile İsviçre arasında diplomatik kriz çıkarttı.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni başta olmak üzere pek çok siyasi, dün Jacques Moretti'nin tutukluluğunun kaldırılmasına sosyal medya platformları üzerinden sert tepki gösterirken, bugün İtalyan hükümetinden resmi diplomatik tepki geldi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'nın İsviçre Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'ya, Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud ile derhal temasa geçerek, mahkemenin, kendisine isnat edilen suçun son derece ağır olmasına, üzerinde bulunan ciddi sorumluluklara, devam eden kaçma riskine ve aleyhindeki delillerin karartılması ihtimaline rağmen Jacques Moretti'yi serbest bırakma kararına karşı İtalya hükümetinin ve ülkenin duyduğu derin öfkeyi iletmesi talimatını verdiler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın, Crans-Montana'daki trajedide hayatını kaybedenlerin ailelerine ve halen hastanede tedavi görenlere yönelik "ağır bir hakaret ve yeni bir yara" olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bütün İtalya, yüksek sesle hakikat ve adalet talep etmektedir. Bu felaketin hemen ardından ailelerin acılarını ve beklentilerine tam olarak dikkat eden, saygılı kararların alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle Başbakan Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, atılacak sonraki adımları belirlemek üzere Büyükelçi Cornado'nun Roma'ya geri çağrılması talimatını verdi."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, bugün ayrıca bakanlıkta İtalyan basınına yaptığı açıklamada, olanların kendileri için "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, Jacques Moretti'nin kefalet bedelini kimin ödediğini merak ettiklerini söyledi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, olayda çocuklarını kaybeden ya da yaralı olarak kurtulan ve Milano'daki hastanelerde tedavisi devam edenlerin aileleri, Moretti'nin kefaletle tutukluluğunun kaldırılmasına tepki göstererek, adalet beklediklerini yineledi.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Ölümcül yangınla ilgili olarak iki bar sahibi Jacques Moretti ve eşi Jessica Moretti hakkında ceza soruşturması başlatılmıştı.

Valais Kantonu Zorunlu Tedbirler Mahkemesi, 12 Ocak'ta, barın ortak sahibi Jacques Moretti'nin kaçma riski gerekçesiyle geçici olarak gözaltına alınmasına karar vermişti.

Mahkeme, 23 Ocak'ta ise İsviçre ceza usulüne göre, şüphelilerin nihai mahkumiyete kadar masum sayıldığını ve tutukluluğun istisnai bir önlem olduğunu hatırlatarak, Jacques Moretti'nin bir tanıdığı vasıtasıyla 200 bin İsviçre frangı kefalet ödemesi sonucu denetimli şekilde serbest bırakılması kararı vermişti.

Şüpheliler, kayak merkezindeki barın son 5 yıldır yıllık denetimden geçmediğinin ortaya çıkmasının ardından "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme, ihmal sonucu yaralanmaya neden olma ve ihmal sonucu kundaklama" suçlarından yargılanıyor.

Bar yangınında 6 vatandaşını kaybeden ve çok sayıda vatandaşı da yaralanan İtalya hükümeti, 13 Ocak'ta bar sahiplerinin yargılandığı bu davaya müdahil olacağını ilan etmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, İsviçre, İtalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

