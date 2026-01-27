İtalya, İsviçre Büyükelçisini Koşullarla Kabul Etti - Son Dakika
İtalya, İsviçre Büyükelçisini Koşullarla Kabul Etti

27.01.2026 01:16
İtalya, Crans-Montana yangınıyla ilgili İsviçre Büyükelçisi Cornado'nun dönüşünü iki koşula bağlıyor.

İtalya, İsviçre'deki Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşında yanan ve 40 kişinin öldüğü barın işletmecilerinden Jacques Moretti'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına tepki olarak Roma'ya çağırdığı Bern Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'nun görev yerine dönüşünü 2 koşula bağladı.

İtalya hükümeti, İsviçre yargısının 23 Ocak'ta Moretti hakkındaki tutuksuz yargılama kararına diplomatik tepkisini üst düzeyde göstermek üzere; istişareler için çağırdığı Büyükelçisi Cornado'nun geri dönüşüne ve İsviçre ile ilişkilerine dair atacağı adımları belirledi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin, İtalya'nın Bern Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'yı kabul ettiği belirtildi.

Görüşmeye, Başbakanlık Müsteşarı Alfredo Mantovano ile Kamu Avukatı Gabriella Palmieri'nin de katıldığı aktarılan açıklamada, "Büyükelçi'nin İsviçre'ye dönüşünün; iki ülkenin adli makamları arasında etkin işbirliğinin kurulmasına ve 1 Ocak'taki Crans-Montana katliamından sorumlu olanların derhal belirlenmesi için ortak bir soruşturma ekibinin kurulmasına bağlı olması kararlaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki bar yangınıyla alakalı kendi soruşturmasını başlatan Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da İsviçre makamlarına gönderdikleri mektupta, soruşturma ekibi yollamaya hazır olduklarını bildirdi.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı. İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Ölümcül yangınla ilgili 2 bar sahibi Jacques Moretti ve eşi Jessica Moretti hakkında ceza soruşturması başlatılmıştı.

Valais Kantonu Zorunlu Tedbirler Mahkemesi, 12 Ocak'ta, barın ortak sahibi Jacques Moretti'nin kaçma riski gerekçesiyle geçici olarak gözaltına alınmasına karar vermişti.

Mahkeme, 23 Ocak'ta ise İsviçre ceza usulüne göre, şüphelilerin nihai mahkumiyete kadar masum sayıldığını ve tutukluluğun istisnai bir önlem olduğunu hatırlatarak, Jacques Moretti'nin bir tanıdığı vasıtasıyla 200 bin İsviçre frangı kefalet ödemesi sonucu denetimli şekilde serbest bırakılması kararı vermişti.

Bu karar, yangında 6 vatandaşını kaybeden ve çok sayıda vatandaşı da olaydan yaralı kurtulan İtalya'da infiale yol açmıştı. İtalya, daha önce 13 Ocak'ta bar sahiplerinin yargılandığı bu davaya müdahil olacağını ilan etmişti.

Şüpheliler, kayak merkezindeki barın son 5 yıldır yıllık denetimden geçmediğinin ortaya çıkmasının ardından "ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme, ihmal sonucu yaralanmaya neden olma ve ihmal sonucu kundaklama" suçlarından yargılanıyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Montana, İsviçre, İtalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
