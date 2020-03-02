Son Dakika › Dünya › İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı - Son Dakika Dünya
İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı
6 saat önce
İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu.
Koronavirüs salgını Kuzey İtalya'da sağlık sisteminin sınırlarını zorlamaya başladı.
İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:09
Son Dakika Boateng'in "Come to Beşiktaş" dediği Balotelli'den yanıt: Beşiktaş beni istemiyor 10 bin gaziye ikinci aylık bağlanacak Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasıyla ilgili sorumlu tutulan Lee Man-hee diz çökerek halktan özür diledi