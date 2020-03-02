İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı - Son Dakika Dünya

İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı

6 saat önce

İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu.

İtalya koronavirüse (Covid-19) karşı teakkuzda: Emekli doktorlar işe geri çağrıldı, System.String[]

Koronavirüs salgını Kuzey İtalya'da sağlık sisteminin sınırlarını zorlamaya başladı.


İtalyan yetkililer Lombardiya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşan hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için emekli doktorları geri çağırmak ve hemşirelik öğrencilerinin mezuniyetini hızlandırmak gibi önlemlere başvurdu.

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Kuzey İtalya, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:09 
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