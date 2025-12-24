İtalya'nın Bosna Hersek'e Destek Vurgusu - Son Dakika
İtalya'nın Bosna Hersek'e Destek Vurgusu

24.12.2025 19:22
Bosna Hersek Savunma Bakanı, İtalya'nın AB ve NATO üyelik sürecine destek verdiğini açıkladı.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, İtalya'nın, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik sürecini desteklediğini belirtti.

Helez, başkent Saraybosna'ya resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmede savunma alanındaki sürekli, kapsamlı ve nitelikli ikili işbirliğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helez, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri öğrencilerin İtalya'daki askeri eğitim kurumlarında eğitim görmesinin önemli olduğunu aktardı.

Bakan Helez, Crosetto'nun, ülkesinin AB ve NATO üyelik sürecine destek verdiğini aktararak, "Kendisi, Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimin Avrupa'ya karşı yürütülen bir tür hibrit faaliyet olduğunu açıkça ifade etti. Balkanlar'ın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenliğiyle doğrudan ve kopmaz biçimde bağlantılı olduğunu vurguladı." ifadesini kullandı.

Crosetto da İtalya Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in AB ve NATO üyelik sürecine desteğini yineleyerek, Balkanlar'ın batısında barış ve istikrarın korunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

