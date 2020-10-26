İtalya'nın Salemi kasabasındaki evler, 1 avrodan satışa çıkacak - Son Dakika

İtalya'nın Salemi kasabasındaki evler, 1 avrodan satışa çıkacak

26.10.2020 16:27
İtalya'nın Salemi kasabasındaki evler, 1 avrodan satışa çıkacak, System.String[]

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Salemi kasabasındaki terk edilmiş evlerin 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacağı belirtildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yer alan Salemi kasabasındaki terk edilmiş evlerin 1 avrodan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılacağı belirtildi.

CNN'deki haberde, Salemi'deki evlerin gelecek ay 1 avrodan başlayan fiyatlarla açık artırma usulü satılacağı kaydedildi.

Salemi Belediye Başkanı Domenico Venuti, Sicilya'nın Belice Vadisi'nde 1968'de yaşanan depremin ardından en az 4 bin kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, Salemi'ye yeni bir soluk gelmesi için böyle bir proje başlattıklarını kaydetti.

Projeye göre, alıcı birden fazla ev alabiliyor fakat her ev için 3 bin avro (28 bin TL) teminat ödenmesi gerekiyor. Eğer ev 3 yıl içinde yenilenebilirse teminat alıcıya geri veriliyor.

İlgililerin Salemi'yi ziyaret etmelerine gerek olmadığını ifade eden Venuti, alıcıların talip oldukları evin restorasyonu için detaylı bir plan göndermeleri gerektiğini söyledi.

İtalya'nın bazı kasabalarında da benzer projeler hayata geçirilmişti. Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia'da evler 2019 yazında 1 avrodan satışa konulmuştu. Bisaccia'dan ev almak isteyenlerin satıştan sonra restorasyon ve ikamet taahhüdü vermesi gerekiyordu.

Sicilya Adası, Sicilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'nın Salemi kasabasındaki evler, 1 avrodan satışa çıkacak - Son Dakika

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