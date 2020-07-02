İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi - Son Dakika

İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında bu akşam 6 karşılaşma oynandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında bu akşam 6 karşılaşma oynandı.

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı


Serie A'nın 29. haftasında gecenin maçında, pandemi sonrası lige iyi geri dönüş yapan Milan, küme düşmeme mücadelesi veren Spal'a konuk oldu. Kırmızı-siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maça, ev sahibi takım hızlı başladı ve 13. dakikada Valoti ile 1-0 öne geçti.


30. dakikada ev sahibi ekip, Floccari ile farkı 2'ye çıkardı.

37. dakikada Milan, Hakan Çalhanoğlu ile gol bulsa da bu gol, VAR yardımıyla ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.


İlk yarı Spal'ın 2-0 üstünlüğüyle geçilirken, konuk Milan, 79'da Leao ile önce farkı 1'e indirdi ardından, 90+4. dakikada da Spal'dan Vicari'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

Maçın son dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtaran Milan, 43 puanla 7. sırada yer aldı. Galibiyeti son anlarda kaçırarak önemli bir 3 puandan olan Spal ise 19 puanla 19. sırada yer aldı.

Mert Müldür, Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı


Serie A'da top koşturan milli futbolculardan Mert Müldür de Sassuolo formasıyla ilk golünü attı.


Fiorentina'ya konuk olan Sassuolo, 24. dakikada Defrel ile öne geçerken, 35. dakikada yine Defrel ile penaltıdan farkı 2'ye çıkaran golü buldu.


Yeşil-siyahlı takımın 61. dakikada 3. golüne imzasını koyan Mert Müldür, Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı.


Fiorentina'nın 90. dakikada Cutrone ile bulduğu gol, maçın skorunu tayin etti ve konuk Sassuolo, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, Sassuolo 37 puanla 12. sırada, Fiorentina ise 31 puanla 13. basamakta yer aldı.

Inter evinde farklı galip


Zirve mücadelesi veren ve lig lideri Juventus'un arkasında 3. sırada yer alan Inter, bu hafta konuk ettiği Brescia'yı 6-0'lık farklı skorla mağlup etti.


Inter'in gollerini 5. dakikada Young, 20. dakikada Sanchez penaltıdan, 45. dakikada D'Ambrosio, 52. dakikada Gagliardini, 83. dakikada Eriksen ve 88. dakikada Candreva kaydetti.


Bu sonuçla Inter, 64 puanla 3. sıradaki yerini korurken, lider Juventus ile arasındaki 8 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. 18 puanla ligin dibinde bulunan Brescia ise bu sezonki 19. yenilgisini aldı.


Bugünün diğer maçları da Bologna-Cagliari: 1-1, Hellas Verona- Parma: 3-2, Lecce- Sampdoria: 1-2 şeklinde sonuçlandı.

Ligin 29. haftası yarın oynanacak Atalanta- Napoli ve Roma- Udinese mücadeleleriyle tamamlanacak.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 01:27 Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 00:09 KKTC'de 75 gün sonra ilk koronavirüs vakası tespit edildi 23:57 Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:04 Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:33 İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
Beşiktaş'tan ayrılan Rebocho, maddi sıkıntı çektiği günleri anlattı: Faturayı ödeyemezsem diye düşünmek istemiyordum
11:42
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
09:19
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 02:13:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]