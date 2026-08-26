Tarihi evleri 56 TL'den satışa çıkardılar

İtalya'da 1 Euro'ya ev sahibi olma projelerinin adreslerine bir yenisi daha eklendi. Sicilya'nın güneybatısında, Agrigento iline bağlı tarihi Naro kasabasında terk edilmiş evlerin yeniden kullanıma kazandırılması için sembolik fiyatla satış uygulaması başlatıldı.

Naro Belediyesi tarafından onaylanan projeyle kasabadaki boş yapıların yeniden kullanılması, nüfus kaybının azaltılması ve bölgedeki ekonomik ve turistik hareketliliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

YABANCILAR DA 1 EURO'YA EV ALABİLECEK

Program yalnızca İtalya vatandaşlarına yönelik değil. Gerekli satın alma ve mülkün bakımına ilişkin koşulları karşılayan yabancılar da Naro'daki 1 Euro'luk evler için başvuru yapabiliyor.

Yeni sahiplerinin tarihi yapıları restore ederek yeniden kullanıma kazandırması ve böylece Naro'nun merkezindeki yaşamın canlandırılmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Naro'da ev sahibi olmak isteyenler başvurularını birden fazla dilde hizmet sunan bir platform üzerinden gerçekleştirebiliyor. Platformda satın alma sürecinde izlenmesi gereken aşamalara ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Projede Naro'nun tarihi merkezi ve Barok mimarisinin yanı sıra Chiaramontano Kalesi ve Agrigento'nun iç kesimlerine uzanan manzaraları da öne çıkarılıyor.

Satış fiyatının son derece düşük olmasının önemli bir nedeni bulunuyor. 1 Euro karşılığında kullanıma hazır bir ev satın alınmıyor.

Euronews Travel'ın incelediği ilanlarda satışa çıkarılan yapıların tamamının tadilata ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. İlanlar arasında tarihi yerleşim bölgesine bakan üç yatak odalı bir yapı da bulunuyor. Ancak bu evin de inceleme ve yenileme gerektirdiği ifade ediliyor.

Dolayısıyla 1 Euro yalnızca mülkün sembolik satış fiyatı. Evin yaşanabilir hale getirilmesi için gereken gerçek harcama çok daha yüksek olabiliyor.