İtalyan Finans Polisi Türkiye'de İnsansız Deniz Araçları İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İtalyan Finans Polisi Türkiye'de İnsansız Deniz Araçları İnceledi

İtalyan Finans Polisi Türkiye\'de İnsansız Deniz Araçları İnceledi
28.01.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalyan Finans Polisi, deniz güvenliği için Türkiye'de insansız botları ve çözümleri inceledi.

İtalyan Finans Polisi Guardia Di Finanza, limanlar, kıyı şeritleri ve yoğun deniz trafiği olan bölgelerde kesintisiz varlık göstermek amacıyla insansız deniz araçları çözümleri için Türkiye'ye geldi.

HAVELSAN ve VN Maritime iş birliğiyle ileri seviye görev yazılımları entegre edilerek tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir hale getirilen RAFNAR botları uluslararası alanda ilgi görüyor.

İtalyan Finans Polisi heyeti, botları ve yeteneklerini görmek için Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Düzenlenen faaliyet kapsamında insansız deniz aracı uzaktan kontrol edildi ve yetenekleri sergilendi. HAVELSAN'ın insansız deniz araçları konusundaki çözümleri tanıtıldı.

İtalyan Finans Polisi, limanlar, kıyı şeritleri ve yoğun deniz trafiği olan bölgelerde kesintisiz varlık göstermek için sürekli deniz gözetimine ihtiyaç duyuyor.

-? ? Teknoloji, insanlı unsurları tamamlayacak

Riskli ve uzun süreli görevlerde personel güvenliği ve insan unsurunun doğrudan maruziyetinin azaltılması amacıyla insansız çözümler değerlendiriliyor.

İnsansız deniz araçlarıyla, devriye, izleme ve denetim görevlerinin daha düşük işletme maliyetleriyle yürütülmesi ve operasyonel verimliliğin artırılmasının yanı sıra deniz kirliliği, kaçak dökümler ve çevresel ihlallerin etkin biçimde izlenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu çözümlerin halihazırdaki izleme, haberleşme ve karar destek sistemleriyle birlikte çalışabilir olması aranıyor.

Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda, insansız sistemler insanlı unsurların yerine geçen değil, onları tamamlayan bir araç olarak konumlandırılıyor.

?Birçok kazanım potansiyeli sunuyor

Tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir RAFNAR botları, İtalyan Finans Polisi için daha az personelle daha geniş alanların izlenebilmesi, operasyonel maliyetlerin orta vadede azaltılması, personel güvenliğinin artırılması, deniz güvenliği ve çevresel sorumlulukların dijital çözümlerle desteklenmesi gibi kurumsal hedeflere katkı sağlayabilecek bir potansiyel sunuyor.

Bu entegrasyon süreci aşamalı, ölçülebilir ve geri bildirime dayalı şekilde yürütülebilecek.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalyan Finans Polisi Türkiye'de İnsansız Deniz Araçları İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:17:57. #7.11#
SON DAKİKA: İtalyan Finans Polisi Türkiye'de İnsansız Deniz Araçları İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.