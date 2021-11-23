İtalyan üniversiteleri Türk öğrenciler ile online buluşuyor - Son Dakika

33 seçkin İtalyan üniversitesi, Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından organize edilen Study in Italy Days etkinliğinde 29 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında Türk öğrencilerle online buluşuyor. İlgili öğrencilere üniversite yetkilileri ile birebir görüşme ve dikkat çekici konularda sunumlara katılma imkanı sunan bu etkinliğe katılım randevu ile ücretsiz olacak.

İtalyan üniversitelerinde İngilizce eğitim dilindeki programların çoğalması sonucu italya'da eğitime ilgi her geçen yıl artıyor. Eğitim kalitesi yüksek ve fiyatları uygun italyan üniversitelerinde Tasarım bölümlerinin yanı sıra artık Tıp, Mimarlık, Mühendislik, Psikoloji ve Ekonomi gibi fakülteler de Türk öğrenciler tarafından çok talep görüyor. Dünya sıralamalarında üst sıralarda olan Politecnico di Milano ve Politecnico di Milano ve Bocconi yetkilileri de bu görüşmelerde hazır bulunacak.

İtalyan Büyükelçiliği ve Konsolosluklarınca desteklenen ve 1995 yılından itibaren İtalyan üniversitelerinin Kayıt Ofisi ve Sınav merkezi olarak hizmet veren Firenze Yurtdışı Eğitim tarafından organize edilen Study in Italy Days etkinliğinde öğrenciler İtalyan üniversiteleri yetkilileri ile birebir görüşebilecek ve Firenze danışmanlarının yardımı ile hayallerindeki üniversitelerde eğitim alabilecekler. İtalya'da okumak isteyen öğrenciler "www.studyinitalydays.com" sayfasında katılımcı üniversiteler ve bölümleri inceleyerek randevu alabilecek.

STUDY IN ITALY Days 2021 Katılımcı üniversiteler ise şöyle:

"Politecnico di Milano

Politecnico di Torino Università Bocconi Università degli Studi di Bologna Sapienza – Università di Roma Università degli Studi di PadovaUniversità degli Studi di PaviaUniversità Cattolica del Sacro CuoreUniversità LUISSUniversità degli Studi di MilanoUniversità degli Studi di Milano-BicoccaUniversità IUAV VeneziaUniversità Ca Foscari di Veneziaistituto marangoniNABA – Nuova Accademia di Belle ArtiDomus AcademyIED – Istituto Europeo di DesignAccademia ItalianaRUFA - Rome University of Fine ArtsHumanitas UniversityUniversità Campus Bio-MedicoUniversità IULMUniversità LUMSAUniversità degli Studi di TrentoUniversità degli Studi di MessinaUniversità degli Studi di SienaUniversità degli Studi di PisaUniversità degli Studi di GenovaUniversità degli Studi di BergamoUniversità degli Studi dell'InsubriaUniversità degli Studi di MacerataUniversità degli Studi di Modena Reggio Emilia

Rome Business School"