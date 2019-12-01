İtalyanlar duyurdu! Juventus'ta Merih Demiral sahada...

Spor Arena Dış Haber | Bu sezon Juventus'ta istediği dakikaları alamayan Milli futbolcu Merih Demiral, eski takımı Sassuolo'ya karşı sahada olabilir.



İtalyan basını, Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin Sassuolo maçı 11'ini belirlediğini ve defans bölgesinde Matthijs de Ligt - Merih Demiral'ı kullanacağını belirtti.



BU SEZON 2. KEZ...



Serie A'da bu sezon sadece 1 maçta 90 dakika oynayabilen Merih, böylece 2. kez ilk 11'de sahaya çıkmış olacak.



Leonardo Bonucci'nin ise bu maçta dinlendirilmesi bekleniyor.