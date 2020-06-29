İtalyanlardan flaş Cengiz Ünder iddiası! Napoli'ye gittiği için oynamadı... - Son Dakika

İtalyanlardan flaş Cengiz Ünder iddiası! Napoli'ye gittiği için oynamadı...

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A'da Roma, Milan'a 2-0 yenilirken Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada forma giyemedi.

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A'da Roma, Milan'a 2-0 yenilirken Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmada forma giyemedi. 5 oyuncu hakkı olmasına rağmen yedek kulübesinde maçı tamamlayan Cengiz Ünder için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

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İtalyan basınının haberine göre Cengiz Ünder transferinde oldukça ciddi düşünen Napoli, 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Cengiz için Roma ile el sıkıştı. Milli futbolcunun da bu sebepten dolayı Milan maçında oynatılmadığı belirtildi.

MECBUREN SATIŞ KARARI

Roma'nın koronavirüs sonrasında ekonomik olarak zor günler geçirdiği ve mecburen Cengiz Ünder'i satma kararı aldığına yer verildi. Başkent ekibi, ekonomik olarak rahatlama adına 3-4 futbolcuyu satış listesine koymuş, bu futbolculardan biri de Cengiz Ünder olmuştu.

Transferin 30 milyon euro karşılığında tamamlanacağı, iki ekibin takasta Milik'i de kullanmayı tartıştığı kaydedildi.

Cengiz Ünder, Napoli, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:25 

Son Dakika Spor İtalyanlardan flaş Cengiz Ünder iddiası! Napoli'ye gittiği için oynamadı... - Son Dakika Spor
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