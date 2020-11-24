İTEO'dan, taksi sisteminde işletme verimliliğinin artırılması talebi - Son Dakika

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi sisteminde işletme verimliliğinin yüzde 1 artırılmasının, taksi sistemine 443 yeni taksi ilave etmeye eşdeğer olduğunu belirterek, "Bu yüzden verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı." dedi.

Aksu, İTEO'nun Seyrantepe'deki merkezinde yaptığı açıklamada, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik tarafından hazırlanan taksi sektörü analiz raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da taksi sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyede olduğunu ifade eden Aksu, taksi sisteminde etkin bir planlamanın olmaması ve bilgi teknolojilerinin kullanımdaki eksiklikler nedeniyle ciddi ölçüde verimlilik sorunu bulunduğunu aktardı.

Sistemin verimliliğinin arttırılması gerektiğini vurgulayan Aksu, "Taksi sisteminde işletme verimliliğinin yüzde 1 artırılması taksi sistemine 443 yeni taksi ilave etmeye eşdeğerdir. Bu yüzden verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı." diye konuştu.

Aksu, taksi işletmelerinin performansının artırılması için öncelikli olarak taksi aplikasyonlarının taksicilerle birlikte uygulamaya geçmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da taksi aplikasyon uygulamasının tek müşterisi konumunda olan taksici esnafına aplikasyon projeleri ile ilgili hiçbir konuda söz hakkı, pazarlık şansı verilmediği, şartlar ve komisyon oranları dayatıldığından aplikasyon uygulamalarının başlatılması ile ilgili alınan UKOME kararının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır."

Aksu, yeni tip koronavirüs salgınının taksicileri de etkilediğini vurgulayarak, "Salgın sonrasında ticari taksilerin aylık gelirleri yüzde 35 azalmıştır. Taksi sistemine ilave edilecek 6 bin yeni taksi mevcut taksi işletmecileri için ekonomik bir yıkıma neden olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da taksi sayısının arttırılması yönünde çalışma yapmak yerine var olan 17 bin 395 takside çalışan şoför kardeşlerimize eğitim vererek mevcut taksi sistemini rehabilite etmelidir." değerlendirmesini yaptı.