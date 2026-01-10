İtfaiye Ekipleri Yangın İçin Hızla Hareket Etti - Son Dakika
İtfaiye Ekipleri Yangın İçin Hızla Hareket Etti

İtfaiye Ekipleri Yangın İçin Hızla Hareket Etti
10.01.2026 21:59
Osmaniye'de itfaiye ekipleri, maç izlerken gelen yangın ihbarıyla hızlıca göreve çıktı.

OSMANİYE'de itfaiye ekiplerinin, mesai saatleri içinde izledikleri Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa finali maçı sırasında gelen yangın ihbarı üzerine alarmın çalmasıyla kısa sürede araçlara binerek göreve çıkışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de görevli itfaiye ekipleri, mesai saatleri içerisinde izledikleri Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa final maçı sırasında gelen yangın ihbarı üzerine göreve çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarla birlikte alarmın çalması üzerine ekipler, kısa sürede bulundukları yerden kalkarak, araçlara yöneldi. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personelin hızlı şekilde araçlara binip istasyondan çıkış yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kaydında, itfaiyecilerin ihbara müdahale etmek üzere hızla hareket ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

