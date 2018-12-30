Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden Karbonmonoksit Uyarısı

İtfaiyeden Karbonmonoksit Uyarısı

27 dakika önce

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

İtfaiyeden Karbonmonoksit Uyarısı, System.String[]
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baca temizliğinin çok önemli olduğunu, temizlenmeyen bacada biriken zift ve kurumun belli bir süre sonra tıkanıklığa neden olduğunu belirtti.

Bu durumun yangına yol açabildiği gibi gazın tahliye edilememesi nedeniyle zehirlenmelere yol açabildiğini dile getirerek, "Baca içerisinde biriken zift ve kurum hayatınızı karartmasın. Geç olmadan bacalarınızı temizleyiniz." dedi.

Duman, karbonmonoksit zehirlenmesi olaylarının önüne geçmek için soba yakarken bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlisi yatmadan önce yanan sobanın üzerine kömür atılılmaması. Atılan kömür yanan sobanın nefes almasını engellemekte ve soba içerisinde bulunan dumanın eve dağılmasına neden olmakta. Bu yüzden yatmadan önce ev soğuk ve sobanın yanmasını istiyorsak odun atarak evin ısınmasını sağlayabiliriz ya da atılan kömürün yanmasını bekledikten sonra yatmaya gidilmeli. Aksi takdirde sobadan sızan karbonmonoksit gazı evde bulunan herkesin zehirlenmesine neden olacaktır."

Duman, lodosun etkili olduğu zamanlarda sobalara ayrıca dikkat edilmesini gerektiğine de işaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:13 Kaynak: AA

Mehmet Duman, İtfaiye, Bolu, Güncel
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