İtfaiyeden "yılan yakalama" operasyonu
2 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren 5 yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:35 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren 5 yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
İlçeye bağlı Kurtlar köyünde evde yılanların olduğunu gören hane halkı, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yakalanan 5 yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar doğrultusunda ekiplerin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Evde farklı noktalardaki 5 yılan ekiplerimizce yakalandı ve doğal ortamlarına bırakıldı." dedi.
Yüzme havuzunun klor tankından sızan gaz site sakinlerini zehirledi
Hava güneşli olunca "Atatürk silüeti" erken göründü
Kadın girişimci mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretiyor
Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşme uzattı