Son Dakika Haberleri: İtfaiyeden "yılan yakalama" operasyonu
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İtfaiyeden "yılan yakalama" operasyonu

2 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren 5 yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren 5 yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
İlçeye bağlı Kurtlar köyünde evde yılanların olduğunu gören hane halkı, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yakalanan 5 yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar doğrultusunda ekiplerin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Evde farklı noktalardaki 5 yılan ekiplerimizce yakalandı ve doğal ortamlarına bırakıldı." dedi.
İtfaiyeden yılan yakalama operasyonu
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:35 Kaynak: AA
Zonguldak, İtfaiye, Güncel
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