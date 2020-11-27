İtfaiyenin çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleşti - Son Dakika

İtfaiyenin çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleşti

27.11.2020 11:34
İtfaiyenin çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleşti, System.String[]

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün (110) itfaiye çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün (110) itfaiye çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleştirildi.

Emniyet, jandarma, sağlık, belediye, AFAD ve orman gibi acil çağrı numaralarının toplandığı, 112 Acil Çağrı Merkezine ilçe itfaiyelerinin de entegre çalışmaları kapsamında Bozüyük Belediye İtfaiye Müdürlüğü 110 acil çağrı numarası Vali Bilal Şentürk'ün sisteme yüklemesiyle entegresi sağlandı.

"Acil çağrı numaraları kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'nde toplanmış olacak"

Bozüyük İtfaiye Müdürü Rasim Keskin ile sistem üzerinden görüşerek, 110 itfaiye çağrı numarasının 112 Acil Çağrı numarasına entegresini gerçekleştiren Vali Şentürk, "Diğer ilçelerimizin itfaiye birimlerinin 110 acil çağrı numaralarının entegre çalışmaları devam ediyor. Acil çağrı numaraları kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'nde toplanmış olacak. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen acil çağrılar, tecrübeli ve eğitimli çağrı karşılama personeli tarafından alınacak. Daha sonra vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda ekiplerin zaman kaybedilmeden sevk ve idaresiyle ihtiyaç duyulan olay yerine en kısa sürede ulaşmaları sağlanacak. Normal olayların yanında olağanüstü durumlarda daha hızlı müdahale sağlayacak yer burası, onun için ilimizin beyni de burası olacak" dedi.

Vali Şentürk, yardıma gerçek ihtiyacı olan vatandaşların mağdur olmaması için, 112'nin gereksiz yere aranmamasını istedi. - BİLECİK

İtfaiyenin çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleşti
İtfaiyenin çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleşti
İtfaiyenin çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleşti

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtfaiyenin çağrı numarasının 112 Acil Çağrı Merkezine entegresi gerçekleşti - Son Dakika


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