Son Dakika Haberleri: İTFAİYENİN YOLUNU KAPATAN ARACI ELBİRLİĞİYLE KALDIRDILAR
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İTFAİYENİN YOLUNU KAPATAN ARACI ELBİRLİĞİYLE KALDIRDILAR

6 saat önce

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHABahçelievler'de yangına giden itfaiye ekiplerinin yolunu kapatan hafif ticari araç, mahalleliler tarafına elbirliğiyle kaldırılarak kenara çekildi.

İTFAİYENİN YOLUNU KAPATAN ARACI ELBİRLİĞİYLE KALDIRDILAR, System.String[]

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Bahçelievler'de yangına giden itfaiye ekiplerinin yolunu kapatan hafif ticari araç, mahalleliler tarafına elbirliğiyle kaldırılarak kenara çekildi. Yolun açılmasıyla sokaktan geçen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Şirinevler Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında yangın ihbarına giden itfaiye araçları, hatalı park edilen hafif ticari araç yüzünden sokağa giremedi. Bu durumu gören mahalleli, park halindeki aracı elbirliğiyle kaldırarak köşeye çekmeye çalıştı. İlk denemelerinde başarılı olamayan vatandaşlar, daha sonra birbirlerine destek olarak bir kere daha denediler. Vatandaşlar, ikinci denemelerinde başarılı olarak otomobili olduğu yerden kaldırıp köşeye çektiler. Yolları açılan itfaiye ekipleri, yangının olduğu adrese giderek binanın çatısında çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Görüntü Dökümü:

-Sokaktan geçemeyen itfaiye araçları

-Yolu kapatan otomobili kaldıran vatandaşlar

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Genel ve detay görüntüler


Bahçelievler, İtfaiye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:57 Kaynak: DHA
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