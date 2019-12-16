İTSO'dan "inovasyon ve devlet teşvikleri" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İTSO'dan 'inovasyon ve devlet teşvikleri' eğitimi - Son Dakika Ekonomi

İTSO'dan "inovasyon ve devlet teşvikleri" eğitimi

6 saat önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), "İnovasyon Odaklı Gelişim Yönetimi ve Devlet Teşvikleri Uygulamaları Eğitimi" düzenliyor.

İTSO'dan

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), "İnovasyon Odaklı Gelişim Yönetimi ve Devlet Teşvikleri Uygulamaları Eğitimi" düzenliyor.


İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, KOSGEB Bursa Batı Müdürlüğü iş birliğiyle Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Marmara projesi çerçevesinde 19 Aralık Perşembe günü 09.30-16.30 saatleri arasında İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan "İnovasyon Odaklı Gelişim Yönetimi ve Devlet Teşvikleri Uygulamaları Eğitimi" ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak bütün oda üyelerini eğitime davet etti.


İnovasyon ve devlet teşviklerinin önemine işaret eden İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İlçemiz esnaf ve sanayicilerinin kendilerini geliştirebilmeleri ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi pastasından daha fazla pay alabilmeleri için yeni bir eğitimi daha hayata geçiriyoruz. Gelişim ve dönüşümün olmazsa olmazlarından Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon noktalarında sanayicilerimizin devlet teşvikleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını önemsiyoruz. Fırsatların daha verimli kullanılması ve öylelikle önce kendilerine, dolaylı olarak da şehrimize fayda sağlamaları noktasında tüm sanayici ve tacirlerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Programın katılımcılarımıza değer katacağına inanıyoruz. Tasarım, Ar-Ge veya Ür-Ge faaliyetleri yürüten ve ihracat yapan firmalarımız başta olmak üzere bütün üyelerimizi seminerimize davet ediyoruz" dedi. - BURSA

Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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