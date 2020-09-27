İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savran İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. Dk 86 Musa Çağıran ), Shengelia (Dk 78 Adil ), Ömer Ali Şahiner (Dk.

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1, System.String[]

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER:   Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savran İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic-, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. Dk 86 Musa Çağıran ), Shengelia (Dk 78 Adil ), Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Oğuz Kaan ), Milosevic  (Dk. 66 Miya), Cikalleshi (Dk. 50 Kravets)BEŞİKTAŞ:  Ersin-, Necip Uysal, Vida, Dorukhan (Dk. 78 Oğuzhan), Welinton, N'Sakala, Atakan Üner (Dk. 46 Aboubakar), Mensah, Ljajic (Dk. 67 Larin ), Boyd (Dk. 78 Hasic), Güven (Dk. 60 Gökhan Töre) GOLLER: Dk. 28 Shengelia, Dk. 63-83 Kravest, Dk.78 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 90+1 Gökhan Töre (Beşiktaş)SARI KARTLAR:   Jevtovic, Cikalleshi, Shengelia, Miya (İttifak Holding Konyaspor) - Necip Uysal, Dorukhan, N'Sakala, Vida (Beşiktaş) Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup etti. 18'inci dakikada Cikalleshi'nin pasında ceza sahası dışında topu önünde bulan Shengelia'nın şutunda top N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı. 28'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe vuruşunda ceza sahası içinde Shengelia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı:  1-0.63'üncü dakikada Milosavic'in pasında topla buluşan Kravest'in şutunda top ağlara gitti: 2-0.68'nci dakikada Miya'nın ceza sahasında şutunda top yandan auta çıktı. 70'inci dakikata sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Aboubakar'ın şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi.78'inci dakikada Kravest'in pasında çeza sahası yayından Shengelia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  3-0. 81'inci dakikada Vida'nın ceza sahasındaki Miya'ya müdahalesiyle Miya yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını işaret edip, Vida'ya sarı kart gösterdi. 83'üncü Dakikada Kravest'in penaltı vuruşunda top ağları havalandırdı:  4-0.90+1'inci dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Gökhan Töre'nin şutunda top filelerle buluştu.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un, 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


Ömer Ali Şahiner, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 18:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş : 4-1 - Son Dakika Spor

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