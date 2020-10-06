İttifak Holding Konyaspor, kadrosunu 12 isimle güçlendirdi

KONYA/ DHA
İttifak Holding Konyaspor, transfer döneminde 12 futbolcuyu renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar, 12 oyuncuyu da gönderdi.
Transfer dönemine gelen ve giden oyuncular şöyle;GELENLER: Ahmet Çalık - (GALATASARAY SK-2 YIL)Eray Birniçan- (ALANYASPOR -1 YIL)Oğuz Kağan Güçtekin - (FENERBAHÇE SK 1 YIL- Kiralık)Musa Çağıran - (ALANYASPOR 2 YIL)Erten Ersu - (FENERBAHÇE SK 2 YIL)Artem Kravets - (DYNAMO KYİV 2 YIL)Adil Demirbağ - (ADANA DEMİRSPOR 3 YIL)Sokol Cikalleshi - (AKHİSARSPOR 2 YIL) İbrahim Sehic - (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 YIL)Samuel Eduok - (HNK HAJDUK SPLİT 1 YIL- Kiralık)Veli Uğur Kara - (KONYASPOR U19)Abdülkerim Bayrakçı - (ALTAYSPOR- KİRALIKTAN DÖNDÜ)
GİDENLER: Selim Ay - (ÇAYKUR RİZESPOR- 2 YILLIK )Ahmet Çolak (SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR -2 YIL)Mücahit Can Akçay - (MKE ANKARAGÜCÜ -1 YIL)Ertuğrul Taşkıran -(KASIMPAŞA- 3 YIL)Ferhat Öztorun - (TUZLASPOR- 1 YIL)Jens Jönsson - (CÁDİZ CF 1+1 YIL)Thuram - (TUZLASPOR- 1 YIL) Ali Yaşar - (İSTANBULSPOR- 5 YIL )Riad Bajic - ( UDİNESE)Veli Uğur Kara - (SİLİVRİSPOR)Vedat Bora - (TUZLASPOR)Seddar Karaman -(1922 KONYASPOR)
SÖZLEŞMESİ SONA EREN Fallou Diagne - (KULÜPSÜZ)
Ali Turan - (KULÜPSÜZ)
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:18 - Kaynak: DHA
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