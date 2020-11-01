Ivanka Trump, babasının başkanlık seçim kampanyası için 35 milyon dolar topladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın, Ağustos ayından itibaren kendisinin düzenlediği 30 etkinlikte babasının başkanlık seçimi kampanyası için 35 milyon dolar bağış topladığı açıklandı.

ABD'de başkanlık seçimi için sona yaklaşılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump babasının seçim kampanyasında kullanılmak üzere toplamda 35 milyon dolar bağış topladığı açıklandı. Ivanka Trump, geçen hafta sadece dört etkinlikte 13 milyon dolar toplamayı başardı.