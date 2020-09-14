İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ilk pilotlarını mezun etti - Son Dakika

İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ilk pilotlarını mezun etti.

Halkapınar ve Ereğli'de faaliyetlerini sürdüren İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin gerçekleştirdiği 'Yamaç Paraşütü Başlangıç Pilot Eğitimi' kursu ile 14 kursiyer, pilotluğa ilk adımlarını attı.

Yamaç Paraşütü Başlangıç Pilot Eğitiminde 6 saat teorik ve toplam 7 sorti uçuşu sonunda 14 kursiyer sertifika almayı hak etti.

İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Furkan Şahin Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi.

"Bu kursumuzla Ereğli ve Halkapınar bölgesinde Yamaç Paraşütü ile uçuş yapabilecek pilot sayımızı arttırdık. İkinci kurs kayıtlarımız devam ediyor. 'Halkapınar 4.Uluslar Arası Havacılık Bölgesi Merkezi' seçilmişti. Hedef yarışmaları düzenleyerek, milli takımlar seviyesinde yarışmacılar pilotlar yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca bu faaliyetlerimizle, bölgemizi tanıtmak, turizm potansiyelini genişletmek, gençlerimizin ufkunu açmak ve doğa sporlarını sevdirmeyi amaçlıyoruz. Derneğimizden katkılarını esirgemeyen Halkapınar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Bakkal'a derneğimiz ve sporcularımız adına teşekkür eder yeni pilotlarımıza da hayırlı olmasını dilerim."

Dernek Kurucu üyesi ve eğitmen Veysel Arısoy ise "Gökyüzünde kuşlar gibi özgürce uçmanın; dünyaya, ya da yaşadığımız bölgenin güzelliklerine kuş bakışı bakmanın hazzını her uçuşumda hissediyorum. Ayaklarım yerden kesildikten sonra hissettiğim rüzgar beni çok daha mutlu ediyor." dedi.