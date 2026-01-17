İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı Yarın

(ANKARA) - İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan Kurultayı, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde yarın yapılacak.

İYİ Parti'nin, 4'üncü Olağan Kurultayı "İYİ'lerin Vakti Geldi" sloganıyla Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kurultay'da Başkanlık Divanı seçiminin ardından Dervişoğlu delegelere hitap edecek.

Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından "Faaliyet Raporu" okunacak. Parti'nin tüzüğüne göre, kurultayda, genel başkan, GİK ve MDK üyeleri için asıl ve yedek üye seçimleri yapılacak. Dervişoğlu'nun tek aday olması beklenen kurultayda, yaklaşık bin 300 delege, genel başkanın yanı sıra GİK ve MDK üyelerini belirleyecek.

Bir süre önce DEVA Partisi'nden istifa eden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın kurultayda İYİ Parti'ye katılması bekleniyor.

Kurultaya davet edilen delegelere bir mektupla Türk bayrağı ve Anayasa kitapcığı gönderildi.