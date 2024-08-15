İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları Yaşlı Bakımevinde Moral Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları Yaşlı Bakımevinde Moral Etkinliği Düzenledi

İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları, kentte bulunan bir yaşlı bakımevini ziyaret ederek, yaşlılarla birlikte Türk sinemasının klasiklerinden 'Neşeli Günler' filmini izledi. Gençlik Kolları üyeleri, bu etkinlikle yaşlılara moral vermeyi amaçladıklarını belirtti.

15.08.2024 13:08
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(ANTALYA) - İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları, kentte bulunan bir yaşlı bakımevini ziyaret ederek, yaşlılarla birlikte Türk sinemasının klasiklerinden "Neşeli Günler" filmini izledi. İYİ Partili gençler, söz konusu ziyaretle yaşlılara moral vermeyi amaçladıklarını belirtti.

İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları, anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Kentte bulunan yaşlı bakımevine giden Gençlik Kolları üyeleri, bakımevi sakinleriyle "Neşeli Günler" filmini izledi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Antalya Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Bayram, "Yaşlılarımızın yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz. Onların yüzündeki gülümseme bize, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

"İYİ Gençlik yediden yetmişe herkesin yanında"

Etkinliğe ilişkin konuşan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Gençlik Yapılanmasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Aslan ise  "'İYİ Gençler', bizi bir kez daha duygulandırdı. Bu organizasyon ile bakımevinde hayatlarını sürdüren büyüklerimize motivasyon kaynağı oldular. Kendilerini sosyal sorumluluk bilinçleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Bir kez daha gördük ki 'İYİ Gençlik' yediden yetmişe herkesin yanında" dedi.

Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

" Türkiye'de milyonlarca emekli yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum bırakılıyor, yıllarca bu ülke için çabalayan büyüklerimiz açlığa ve sefalete terk ediliyor. Kimi büyüklerimiz ise ekonomik şartlar nedeniyle bakımevine yaşamak durumda kalıyor. İşte Gençlik Kollarımızın amacı da büyüklerimizi biraz olsun bu kaotik durumdan uzaklaştırarak yüzlerinde bir gülümseme yaratmak. Hem yaş almış büyüklerimiz için, hem gençler, hem çocuklar için… İYİ Parti vatanın her bir bireyi için daima mücadele edecek!"

Kaynak: ANKA

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