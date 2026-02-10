İYİ Parti'de Disiplin Süreci: Akgün'e Saldıran İhraç Edildi - Son Dakika
Politika

İYİ Parti'de Disiplin Süreci: Akgün'e Saldıran İhraç Edildi

10.02.2026 18:05
İYİ Parti, Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik saldırganı partiden ihraç etti.

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü kıyafeti üzerinden hedef alan kişinin partiden ihraç edildiğini açıkladı.

İYİ Partili Kavuncu, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından partisinin genel merkez binasında gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ün kıyafeti üzerinden hedef alınmasına ilişkin, "Geçtiğimiz hafta maalesef bizi de ilgilendiren bir mesele sebebiyle kamuoyu meşgul oldu. Cumhuriyetimizin büyük bir kazanımı olarak seçilmiş Mihalgazi Belediye Başkanı Hanımefendiye karşı kabul edemeyeceğimiz büyük bir terbiyesizlik yapıldı. Çok hızlı tepki gösterdik ve bu edepsizliği yapan kişi tartışmasız ve tereddütsüz derhal ihraç istemiyle disipline sevk edildi ve partiden atıldı" dedi.

'YAPILAN TERBİYESİZLİĞE ÇOK HIZLI TEPKİ GÖSTERDİK'

Söz konusu kişinin partinin kurucusu olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kavuncu, "Pek çok partinin yüz binlerce, milyonlarca üyesi var. Bizim üye sayımız yaklaşık 500 bin. Bu kadar kalabalık yapılar söz konusu olunca, kurumsal kimlikle asla bağdaşmayacak ifadeler kullananalar nadiren de olsa çıkabiliyor. Kriminal suç işleyenlerle de karşılaştığımız olmadı değil" diye konuştu. Bu tür olaylarda önemli olanın kurumların aldıkları tavır ve gösterdikleri reaksiyon olduğunu vurgulayan Kavuncu, "Duruşumuz nettir. Bu hadisede de bu net duruşu gösterdik ve yapılan bu terbiyesizliğe çok hızlı tepki gösterdik. Ancak bunu yaparken, kendini bilmez bir şahıs üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara da bazı hatırlatmalar yapmak gerekiyor" dedi.

DERVİŞOĞLU, BAŞKAN AKGÜN'Ü ZİYARET EDECEK

İYİ Parti çatısı altında, cinsiyet, kimlik veya mensubiyetler üzerinden aşağılama, tahkir ve küçük düşürücü söz söyleyen hiç kimsenin barınamayacağını bildiren Kavuncu, "Anında gereği yapılır ve yapılmıştır" ifadesini kullandı. Kavuncu, söz konusu kişiyle ilgili gerekli işlemlerin yapılması için talimat veren Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü aradığını ve üzüntülerini ifade ettiğini söyledi. Kavuncu ayrıca Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun perşembe günü Başkan Akgün'ü ziyaret edeceğini söyledi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
