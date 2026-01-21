İYİ Parti'de Yeni Başkanlık Divanı Belirlendi - Son Dakika
İYİ Parti'de Yeni Başkanlık Divanı Belirlendi

21.01.2026 16:23
İYİ Parti GİK toplantısında 24 kişilik Başkanlık Divanı duyuruldu, yeni görevler paylaşıldı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, 24 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

Partinin 4. Olağan Kurultayı'nda seçilen 60 kişilik GİK, ilk toplantısını Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında düzenledi.

Kurultayın ardından İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden ayrılan ve parti sözcüsü olarak görevlendirilen İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, GİK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Divanı üyelerinin belirlendiğini aktardı.

Parti sözcülüğünün yanı sıra Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildiğini belirten Kavuncu tarafından açıklanan Başkanlık Divanı üyeleri şu şekilde:

"Genel Sekreter Osman Ertürk Özel, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasin Öztürk, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır, Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Kocamaz, Ar-Ge ve Parti içi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İpek Sayan Özkal, Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Selçuk Türkoğlu."

Kaynak: AA

