İYİ Parti'den EPDK İddiaları: 53,1 Milyar Dolar Zarar

13.01.2026 13:46
Erhan Usta, EPDK'nın lisans dağıtım sürecinin usulsüz olduğunu ve büyük kamu zararı oluşturduğunu savundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2023'teki depolamalı üretim lisansı dağıtım sürecinin usulsüz olduğunu ileri sürerek, bu sürecin 53,1 milyar dolarlık kamu zararı oluşturacağını savundu.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EPDK'nin 2023'teki depolamalı üretim lisansı dağıtım sürecine ilişkin bazı iddialarda bulundu.

Lisansların müracaat sırasına göre dağıtılmasının kamu zararına yol açtığını öne süren Usta, "Hadi bize açıklasınlar bakalım, bu 33 bin 519 megavatın ön lisanslarını hangi sıraya göre kimler aldı? Ne olduğu belli değil." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024'te yaptığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale şartlarını örnek gösteren Usta, bu ihalenin "devletin ve milletin lehine", EPDK'nin yaptığı lisans verme sürecinin ise "kimin için çalıştığı belli olmayan bir uygulama" olduğunu öne sürdü.

Usta, "Kazığın faturası ne kadar? 53,1 milyar dolar. Tabii bu 20 yıl boyunca. Bu para doğrudan fiyatlara yansıtılırsa vatandaştan, yansıtmazlarsa hazineden çıkacak. Her halükarda milletten çıkacak." ifadesini kullandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın "elektriğe 4 yılda yüzde 89 zam yapılması"na ilişkin açıklamasını eleştiren Usta, "Verdiği rakam apaçık yalan. Aynı dönemde konut elektriğine yüzde 366 zam oldu. Sanayi elektriğinde yüzde 406 artış olmuş. Hatta konutun elektrik dağıtım bedelinde de yüzde 679 artış var. Bize diyor ki, 'enflasyonun çok altında elektrik zammı yapıldı.' Öyle bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

